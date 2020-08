Marco Rima meldet sich mit neuem Video zu der Covid-Plandemie und bringt es auf den Punkt!

Marco Rima schreibt auf seiner Facebook-Seite:

Meine lieben Freunde der tausend Fragezeichen, seit vielen Wochen und Monaten sehe, lese und höre ich, was sich seit Beginn der “Coronakrise” auf unserer Welt so abspielt, und ich bin erschüttert, dass ein Virus die Probleme vieler Länder (soziale Ungerechtigkeit / marode Gesundheitssysteme / Korruption) so gnadenlos aufdeckt. Und weil das so ist, übertrifft sich die Politik tagtäglich mit einem nie gekannten Aktionismus. Mittlerweile weiß man gar nicht mehr, wo man hinhören oder hinsehen soll. Der gesunde Menschenverstand wird außer Kraft gesetzt und die Fähigkeit der Eigenverantwortung von einer politischen Elite so bekämpft, dass man schon fast glauben möchte, nur noch von rücksichtslosen Idioten umgeben zu sein. Aber… ich weiß es nicht!