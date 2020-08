Fallschirm für Whistleblower – Polizist Bernd Bayerlein & Hardy Groeneveld im Gespräch

Im Gespräch bei Stein-Zeit.Tv ist Polizeihauptkommissar Bernd Bayerlein, der durch seine öffentliche Kritik an den Maßnahmen der Regierung sogar über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden ist. Er war der erste Staatsbürger in Uniform, der trotz vorhersagbarer Probleme seitens seiner Dienststelle und Vorgesetzten nicht länger zu diesem Unrecht schweigen konnte. Im Gespräch mit Robert Stein gibt er Auskunft über seine Motivation und Beweggründe, warum er sich zu diesem mutigen Schritt entschlossen hat und vor allem was seitdem passiert ist.

