Demo-Verbot in Berlin – Kreml Kritiker vergiftet? – Explosion in Beirut

Die geplante Corona-Demo in Berlin soll verboten werden. Gilt das Grundgesetz jetzt nur noch bei schönem Wetter? Hunderte Schüler und Lehrer wurden seit Schulanfang positiv getestet – aber Tausende sitzen in Quarantäne. Wie soll das weitergehen? Außerdem: Endlich gibt es einen Impfstoff gegen Covid-19, aber alle Welt schimpft darüber, weil er aus Russland kommt. Und wer steckt eigentlich hinter der mysteriösen Explosion in Beirut? Über all das und mehr berichten die Journalisten Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Mathias Bröckers in Ausgabe #50 des 3. Jahrtausends!

