Alternative Behandlung bei Alzheimer

Derzeit leiden etwa 50 Millionen Menschen weltweit an Alzheimer, davon rund eine Millionen in Deutschland. Welches sind die Ursachen dieser Demenz-Erkrankung? Ganz einfach: Stress! Stress und wieder Stress! Der Hippocampus (die gelbrote seepferdchen-förmige Hirnregion) hat es in sich. Dr. med. Ulrich Werth zeigt natürliche Wege zur Vorbeugung auf sowie drei Möglichkeiten der Heilung bei Patienten im Frühstadium. Die im Jahr 2001 entdeckte Therapie mit der „ewigen Nadel“ kann die Lebensqualität der Patienten wesentlich verbessern.

