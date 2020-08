Vom Lockdown zum Polizeistaat – der grosse Reset wird gestartet

Ellen Brown, Anwältin, Geldreformerin und Autorin mehrerer Bestseller, beschreibt in ihrem Text überzeugend, wie eine falsche Pandemie herbeigeführt wird, die scharfe Polizeimassnahmen rechtfertigen und die nach Möglichkeit permanent verankert werden sollen.

Ziel ist offenbar die Herstellung von Bedingungen, unter denen auf undemokratischem Weg eine neue wirtschaftliche Ordnung eingeführt werden kann.

Bereits am 15. Januar 2015 sprach Christine Lagarde, damals Direktorin des Int. Währungsfonds, heute Chefin der Europäischen Zentralbank in einem Vortrag vor dem Council on Foreign Relations (youtube) von einem «globalen ökonomischen Reset» als Lösung für die wirtschaftlichen Probleme, die sich mit der Finanzkrise manifestierten.

Die «Pandemie», sofern man noch von einer solchen sprechen kann….