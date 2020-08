Die Grapefruit ist reich an Vitamin C, hilft beim Abnehmen, schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und hat viele weitere positive Eigenschaften auf die Gesundheit. Zum Frühstück, Dessert oder in Säften und Salaten – ihr süss-saurer Geschmack sorgt für ein frisches Aroma.

Weisse und rote Grapefruits

Die Grapefruit (Citrus paradisi) ist die Frucht des Grapefruitbaums, der in subtropischen Ländern…..