Die EU will 40% der Bevölkerung impfen und 70% der Welt-Bevölkerung sind bereit sich impfen zu lassen

Das Ziel der EU für ist 40% seiner Bevölkerung zu impfen, das ist doppelt so hoch wie das Ziel der WHO, die in der ersten Phase Impfstoffe für 20% der Weltbevölkerung kaufen will, wobei gefährdeten Gruppen Vorrang eingeräumt wird, informiert Reuters. Die Befürchtung der WHO-Spezialisten ist, dass die Dosen nicht ausreichen werden. Quelle:

Mehr als 70% der Bevölkerung bereit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen

Ungleiche Impfniveaus werden die Überwindung der Epidemie verzögern, betonen die Autoren der Studie

Nach der Empfehlung des Arbeitgebers sind laut der Studie nur 61,4% der Befragten bereit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

71,5% der Befragten in 20 Ländern der Welt sind bereit, sich freiwillig gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die folgenden Ergebnisse wurden während der Studie erzielt, die unter der Leitung von Professor Geoffrey Lazarus vom Institute of Global Health in Barcelona durchgeführt wurde.

Amerikanische und spanische Soziologen haben 13,5 Tausend Einwohner in zwei Dutzend Ländern befragt.

Mehr als 80% der Bürger in China, Brasilien und Südkorea sprachen sich für eine Impfung aus, während in Polen und Frankreich weniger als 60%, in Russland – 55%.

“Unsere Umfrage zeigt, dass nicht alle Menschen auf dem Planeten bereit sind, den COVID-19-Impfstoff zu erhalten. Dies ist ein beunruhigender Trend, der darauf hinweist, dass sich die vollständige Beseitigung aller Auswirkungen der Pandemie aufgrund des uneinheitlichen Impfniveaus in den verschiedenen Ländern verzögern könnte”, sagte er in der Publikation.

Wie bereits früher berichtet, sind nur 47% der Ukrainer bereit, sich mit einem von der Weltgesundheitsorganisation zugelassenen kostenlosen Impfstoff gegen das Coronavirus impfen zu lassen.