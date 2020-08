Asiatische Medien: Die USA Spielen ein gefährliches Spiel?

asiatimes.com

China protestiert gegen das mutmaßliche Eindringen eines U-2-Spionageflugzeugs der US-Luftwaffe in eine Flugverbotszone, das während militärischer Übungen mit scharfer Munition im Norden des Landes verhängt wurde. Bild: Lockheed Martin.

Die US-Luftüberwachung über China und Russland nimmt zu

Die Aktivitäten von US-Spionageflugzeugen über Gebieten Chinas und Russlands nehmen zu, aber dieses Mal drängt China zurück – nicht mit Raketen, sondern mit lautstarkem Protest.

China protestiert gegen das angebliche Eindringen eines U-2-Spionageflugzeugs der US-Luftwaffe in eine Flugverbotszone, die während militärischer Übungen mit scharfer Munition im Norden des Landes verhängt wurde, berichtete Military.com.

In einer Erklärung, die am späten Dienstag veröffentlicht wurde, sagte das Verteidigungsministerium, die Aktion habe “die normalen Übungsaktivitäten ernsthaft beeinträchtigt” und “das Risiko einer Fehleinschätzung und sogar eines unbeabsichtigten Luft-Wasser-Zwischenfalls ernsthaft in Kauf genommen”.

“Dies war ein nackter Akt der Provokation”, sagte das Ministerium und zitierte den Sprecher Wu Qian. China habe heftig protestiert und die USA aufgefordert, solche Aktionen einzustellen, sagte Wu.

Die Erklärung enthielt keine Einzelheiten zu Zeit und Ort der Übungen, aber die Informationsspielübungen, von denen die Maritime Safety Administration sagte, dass sie am Montag begannen und bis zum 30. September über den Bohai-Golf östlich von Peking laufen würden, berichtete Military.com.

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind inmitten von Streitigkeiten über unzählige Themen wie Handel, Technologie, Taiwan und das Südchinesische Meer auf den tiefsten Stand seit Jahrzehnten gesunken.

In der Zwischenzeit, nur wenige Tage zuvor, am 19. August, fing ein russisches Su-27-Kampfflugzeug zwei US-Überwachungsflugzeuge ab, die in der Nähe der russischen Schwarzmeerküste flogen, berichtete Ted Galen Carpenter von National Interest.

Es war der sechste derartige Vorfall in dieser Region in den letzten vier Wochen, und er folgte einem ähnlichen Vorfall am Tag zuvor weiter nördlich vor der Ostküste der Ostsee.

