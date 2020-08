17 Fakten die beweisen dass die US-Wirtschaft in einer vollständigen totalen Katastrophenzone ist

theeconomiccollapseblog.com

Wenn Sie Leute kennen, die tatsächlich glauben, dass sich die US-Wirtschaft in eine positive Richtung bewegt, zeigen Sie ihnen einfach diesen Artikel.

In all den Jahren, in denen ich über die Wirtschaft schreibe, habe ich noch nie etwas gesehen, das auch nur annähernd an das heranreicht, was wir jetzt erleben. Mehr als 100.000 Unternehmen sind dauerhaft gescheitert, und Zehnmillionen Amerikaner haben ihren Arbeitsplatz verloren. Wenn Sie noch einen guten Job haben, sollten Sie sich mit aller Kraft daran klammern, denn es gibt so viele Familien, die keine Ahnung haben, wie sie die Rechnungen im nächsten Monat oder im Monat danach bezahlen sollen. Wenn es so weit kommt, dass Sie nicht einmal mehr die Miete oder die Hypothek bezahlen können, können die finanziellen Sorgen Ihr Leben absolut aufzehren. Wenn Sie das schon einmal erlebt haben, wissen Sie genau, wovon ich spreche. Und wenn Sie Kinder haben, macht das die Sache nur noch schlimmer. Wie erklären Sie ihnen, dass “Zuhause” nicht mehr “Zuhause” ist?

Eine andere Gruppe von Menschen, die mir wirklich leid tun, sind all die Geschäftsinhaber, deren Träume völlig zerschlagen wurden. Ein kleines Unternehmen aus dem Nichts zu gründen und zu einem Erfolg aufzubauen, erfordert einen enormen Arbeitsaufwand, und ich habe enormen Respekt vor jedem, der dazu in der Lage ist.

Leider sind so viele einst blühende Kleinunternehmen durch die Ereignisse des Jahres 2020 zerstört worden. Für viele dieser Kleinunternehmer sind nicht nur Zeit und Energie verloren gegangen. Wenn Sie Ihr Kleinunternehmen zu Ihrer Leidenschaft machen, wird es zu einem Teil dessen, was Sie sind, und viele Kleinunternehmer werden danach nie wieder dieselben sein.

Denken Sie also bitte daran, dass hinter jeder der Zahlen, die ich Ihnen jetzt vorstellen werde, echte Menschen und echte Träume stehen. Es folgen 17 Fakten, die beweisen, dass die US-Wirtschaft zu diesem Zeitpunkt ein komplettes und totales Katastrophengebiet ist…

#1 Nach Angaben der Handelskammer von San Francisco sind mehr als die Hälfte aller Geschäfte in der gesamten Stadt San Francisco nicht mehr geschäftlich tätig.

#2 Erst vor wenigen Stunden berichtete New York City, dass es im Juli……

