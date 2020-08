Türkei droht Griechenland mit Krieg

Die Türkei droht Griechenland unverblümt einen Krieg um die Ressourcen im Mittelmeer an, während Deutschlands Außenminister eine Dialogbereitschaft sieht.

Die Türkei warnte Griechenland vor einer Eskalierung der Spannungen im östlichen Mittelmeer, anderenfalls werde sie nicht zögern, „alles Erforderliche“ zu handeln, betonte jedoch, das Thema per Dialog und Diplomatie zu lösen zu wünschen.

Bei einer am 25 August 2020 gegebenen Pressekonferenz mit dem deutschen Amtskollegen Heiko Maas in Ankara sprechend erklärte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, der Dialog dürfe aber keine griechischen Voraussetzungen beinhalten, und meinte: „Wir werden ohne Zögern alles tun, was erforderlich ist.„

Türkei will Griechenland zu voraussetzungslosem Dialog zwingen

