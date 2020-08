Tucker Carlson geht auf Bill Gates und die “korrupte” WHO los: “Das ist reiner Betrug”

Zuerst wurde uns gesagt wenn die Kurve abflacht dass sich alles wieder normalisieren würde. Jetzt, da sich die Kurve geglättet hat, wird uns gesagt, dass alles wieder normal sein wird, wenn es einen Impfstoff gibt. An einigen Orten, darunter auch im amerikanischen Bundesstaat Virginia, wird der Corona-Impfstoff sogar obligatorisch sein.

Wir wissen jetzt, dass wir nicht zur Normalität zurückkehren werden bis der Impfstoff vorhanden ist. Die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, dass es nicht das Ziel ist, einen Impfstoff zu finden. Die Neugestaltung der Gesellschaft ist das Ziel. “Wir können nicht wieder so werden, wie es war”, sagte WHO-Chef Tedros, der übrigens kein Arzt ist.

Laut Tedros geht es bei Covid-19 in Wirklichkeit – und das mag überraschen – um die globale Erwärmung. “Die Coronare Pandemie hat den Kampf gegen den Klimawandel neu belebt”.

Bill Gates stimmt dem voll und ganz zu. Vor kurzem schrieb er auf seiner Website einen Essay über die Coronapandemie, in dem er sagt, dass wir noch mehr opfern müssen, um den Planeten zu retten.

Reiner Betrug

“Was hat das Coronavirus mit dem Klimawandel zu tun? Für Dr. Tedros und Bill Gates sind die Pandemie und der Klimawandel auf folgende Weise miteinander verbunden: Sie sind nützliche Vertuschungen für eine groß angelegte soziale Kontrolle. Tatsächlich handelt es sich um unlösbare Krisen, mit denen sie die Demokratie umgehen und machtlose Bevölkerungen zwingen können, ihre Forderungen zu erfüllen”, sagte Tucker Carlson auf Fox News.

Warum ist das Coronavirus eine Gesundheitskrise und nicht Selbstmord an einer Überdosis? Wenn eine 26-jährige Mutter an einer Überdosis stirbt, werden Bill Gates und Dr. Tedros nicht mächtiger. Sie profitieren nicht davon. Es ist ihnen egal, sagt Tucker Carlson.

“Ein Virus breitete sich von China nach Europa und praktisch in jede größere Stadt im Westen aus. Die WHO hat lediglich Desinformation verbreitet. Das sind die Fakten. Unsere wichtigste internationale Gesundheitsorganisation hat absichtlich versagt. Die WHO ist korrupt. Das ist ein riesiges Problem. Aber das werden Sie Bill Gates oder Dr. Tedros nie sagen hören.”

“Es ist ein Betrug. Das ist reiner Betrug”.

