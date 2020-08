Mehr als 10.000 ISIS-Kämpfer in Syrien und im Irak aktiv – Chef der UN-Terrorabwehr

…Vorwand um militärisch in diesen Gebieten aktiv zu bleiben….

Obwohl Daesh (ISIS) vor etwa zwei Jahren sein Territorium im Nahen Osten verlor, sind nach neuen Aussagen des Untergeneralsekretärs des UN-Terrorismusbekämpfungsbüros Wladimir Woronkow über 10.000 Kämpfer der Gruppe weiterhin “in kleinen Zellen” zwischen den Ländern Syrien und Irak aktiv.

In seiner Rede vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) am Montag erklärte Voronkow, dass es nicht nur mehr als 10.000 Daesh-Kämpfer zwischen Syrien und dem Irak gebe, sondern dass auch die Angriffe von Daesh im vergangenen Jahr zugenommen hätten.

Voronkow drückte aus, dass “es einen anhaltenden Trend zu Angriffen von Einzelpersonen gibt, die online inspiriert wurden und allein oder in kleinen Gruppen handeln, was durch [Daeshs] opportunistische Propaganda-Bemühungen während der COVID-19-Krise angeheizt werden könnte”, wie die Associated Press berichtete.

Voronkows Bemerkungen vor dem UN-Sicherheitsrat folgen einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Generalinspekteurs des US-Verteidigungsministeriums, in dem es hieß, dass Daesh-Kämpfer “während des Ramadans eine Flut von Angriffen durchgeführt und Beschränkungen, die den Sicherheitskräften aufgrund von COVID-19 auferlegt wurden, ausgenutzt haben, um weitere Angriffe durchzuführen”.

Trotz einer Zunahme der Angriffe in der Region behauptete die von den USA geführte Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve, dass Daesh “nicht wieder auflebt”.

“In Nicht-Konfliktzonen scheint die Bedrohung kurzfristig abgenommen zu haben”, sagte Voronkow vor dem UN-Sicherheitsrat. “Maßnahmen zur Minimierung der Verbreitung von COVID-19, wie z.B. Abriegelungen und Bewegungseinschränkungen, scheinen das Risiko von Terroranschlägen in vielen Ländern verringert zu haben.

Dem Untergeneralsekretär zufolge versuchen Daesh und andere Terrororganisationen, “die weitreichenden Störungen und negativen sozioökonomischen und politischen Auswirkungen der Pandemie auszunutzen”.

Botschafter William Roebuck, der stellvertretende US-Sondergesandte bei der Global Coalition to Defeat ISIS, warnte vor kurzem Washingtoner Beamte, dass das al-Hol-Flüchtlingslager in Nordsyrien, ein Gebiet, in dem die durch die Kriege im Irak und in Syrien Vertriebenen sowie gefangene Daesh-Kämpfer untergebracht sind, ein Nährboden für Terrorismus sein könnte, und fügte hinzu, Daesh “bleibt eine bedeutende Bedrohung”.

“Und das ist der Grund, warum die Militärpräsenz immer noch da ist und warum die Koalition weiterhin aktiv ist, um ein Wiederaufleben [Daesh] zu verhindern”, sagte er, wie 13 News Now berichtete.