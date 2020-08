Körper, Geist & Seele – Die 12 Dimensionen des Menschen: Wie entstehen Krankheiten? – Dieter Broers

Moderatorin Dr. med. Sabine Helmbold im Gespräch mit dem bekannten Biophysiker Dieter Broers: Wir leben in einer Zeit, die große Herausforderungen für uns bereithält. Bezogen auf die Medizin, hier vor allem die so genannte westlich orientierte Schulmedizin könnte dies einen tief greifenden Wandel bedeuten. Immer mehr chronisch kranke Patienten, die oft lebenslang auf Medikamente eingestellt werden, eine überwiegend auf Symptome ausgerichtete Behandlung- an die eigentlichen Ursachen im geistigen und seelischen Bereich wird dabei häufig erst gar nicht gedacht. Die Ganzheit von Seele, Geist und Körper wird allzu oft vernachlässigt. Ist so Heilung überhaupt möglich?

