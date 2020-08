Indien: Gegen Covid-19 werden an Kiosken Tabletten die für die Entwurmung gedacht sind verteilt

Ivermectin, ein entwurmendes Medikament, kann als unterstützendes Medikament für Covid-19-Patienten in häuslicher Isolation und deren Kontaktpersonen eingesetzt werden, so die Ärzte.

Die Bezirksverwaltung von Lucknow wird rund 40 Kioske in der ganzen Stadt einrichten, um die kostenlose Verteilung von Ivermectin-Tabletten an asymptomatische Covid-19-Patienten sicherzustellen. Einige dieser Kioske werden ab Montag in Betrieb genommen, sagten Beamte.

Die Beamten sagten, die Kioske würden auf dem Flughafen, an städtischen Busbahnhöfen, Bahnhöfen usw. aufgestellt werden.

Der zusätzliche Bezirksrichter KP Singh sagte: “Die Verwendung der Ivermectin-Tablette hat sich bei asymptomatischen Covid-19-Patienten als wirksam erwiesen. Sie wird auch von vielen Regierungsärzten verschrieben. Daher richtet die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium in der ganzen Stadt Kioske ein, um die kostenlose Verteilung sicherzustellen.

Die Beamten sagten, das Projekt werde in Phasen durchgeführt.

“Zunächst würden alle Ein- und Ausgangspunkte der Stadt abgedeckt. Es würde weitgehend alle vier Busbahnhöfe, Bahnhöfe, den Flughafen und die Autobahnein- und -ausfahrten umfassen”, sagte ein Beamter. Experten würden dafür sorgen, dass die Tabletten an all diesen Punkten unter den Menschen verteilt würden, sagte er.

Die Tabletten würden auf der Grundlage der Symptome verabreicht oder wenn jemand mit einem Covid-19-Patienten in Kontakt gekommen sei.

Am Mittwoch gab der Chefarzt (Lucknow) Dr. RP Singh ein Rundschreiben heraus, in dem er den Menschen riet, die Ivermectin-Tablette je nach Körpergewicht und Alter einzunehmen, wenn der Test positiv ist und sie sich in häuslicher Isolation befinden.

“In Australien behaupteten Forscher, dass die Viruslast bei kombinierter Einnahme dieses Medikaments innerhalb von 48 Stunden um das 5.000fache gesunken sei. Auch ein Wissenschaftler aus Bangladesch behauptete eine ähnliche Wirkung. Gegenwärtig wird an 28 Orten an diesem Medikament geforscht”, sagte Dr. Kauser Usman von der King George’s Medical University.

“Es ist kein Medikament zur Behandlung von Covid-19, aber ja, als unterstützendes Medikament wurde seine Rolle bei der Stärkung der Immunität erkannt. Es kann unter ärztlicher Anleitung für eine angemessene Dosierung eingenommen werden”, sagte Dr. PK Gupta, ehemaliger Präsident der Indian Medical Association, Lucknow.