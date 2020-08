China: Es läuft alles nach Plan

Lassen Sie uns mit der Geschichte eines unglaublich und unauffälligen Gipfels beginnen.

Image: AFP

Jedes Jahr im August trifft sich die Führung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in der Stadt Beidaihe, einem etwa zwei Stunden von Peking entfernten Badeort, um ernsthafte politische Maßnahmen zu erörtern, die sich dann zu wichtigen Planungsstrategien zusammenfügen, die auf der Plenartagung des KPCh-Zentralausschusses im Oktober verabschiedet werden sollen.

Das Ritual von Beidaihe wurde von keinem Geringeren als dem Großen Steuermann Mao eingeführt, der die Stadt liebte, in der Kaiser Qin, der Einiger Chinas im 3. Jahrhundert v. Chr., nicht zufällig einen Palast unterhielt.

Da 2020 bisher ein berüchtigtes Jahr des gefährlichen Lebens war, überrascht es nicht, dass Beidaihe nirgends erwähnt wurde. Doch die Unsichtbarkeit von Beidaihe bedeutet nicht, dass dies nicht geschah.

Beweisstück 1 war die Tatsache, dass Premierminister Li Keqiang für fast zwei Wochen einfach von der Öffentlichkeit verschwunden war – nachdem Präsident Xi Ende Juli den Vorsitz bei einer entscheidenden Versammlung des Politbüros geführt hatte, auf der nicht weniger als die gesamte Entwicklungsstrategie Chinas für die nächsten 15 Jahre dargelegt wurde.

Li Keqiang tauchte wieder auf, als er eine Sondersitzung des allmächtigen Staatsrates leitete, ebenso wie der Spitzenideologe der KPCh, Wang Huning – der zufällig die Nummer 5 im Politbüro ist – als Sondergast bei einem Treffen des Allchinesischen Jugendverbandes auftauchte.

Noch faszinierender ist, dass neben Wang auch Ding Xuexiang, kein Geringerer als der Stabschef von Präsident Xi, sowie drei weitere Mitglieder des Politbüros an der Seite von Wang zu finden waren.

In dieser “jetzt Sichtbar…jetzt wieder nicht” -Variante veranlasste die Tatsache, dass sie alle nach fast zweiwöchiger Abwesenheit unisono erschienen, scharfe chinesische Beobachter zu der Schlussfolgerung, dass Beidaihe tatsächlich stattgefunden hatte. Auch wenn keine sichtbaren Anzeichen für politisches Handeln am Meer zu erkennen waren. Die halboffizielle Wendung ist, dass in Beidaihe wegen Covid-19 keine Zusammenkunft stattfand.

Dennoch ist es das Beweisstück 2, das den Deal für immer zum Abschluss bringen könnte. Die inzwischen berühmte Politbürositzung Ende Juli unter dem Vorsitz von Xi besiegelte tatsächlich die Plenarsitzung des Zentralausschusses im Oktober. Übersetzung: Die Konturen der vor uns liegenden strategischen Roadmap waren bereits im Konsens verabschiedet worden. Es bestand keine Notwendigkeit, sich für weitere Diskussionen nach Beidaihe zurückzuziehen.

Testballons oder offizielle Politik?

Die Handlung verdichtet sich, wenn man eine Reihe von Testballons in Betracht zieht, die vor einigen Tagen in ausgewählten chinesischen Medien frei gelassen wurden. Hier sind einige der wichtigsten Punkte.

1. An der Handelskriegsfront wird Peking die bereits in China tätigen US-Unternehmen nicht schließen. Aber Unternehmen, die in den Markt für……