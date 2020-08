Warum das Happy Meal nicht schimmeln will

AP Photo/Rogello V. Solis

Haben Sie Lust auf ein kleines Experiment? Also los: Gehen Sie in den nächsten McDonald’s, kaufen Sie sich ein Happy Meal, nehmen Sie Burger und Pommes aus der Verpackung und – nein, nicht essen! – lassen Sie alles jahrelang stehen. Was wird passieren?

Nichts, einfach nichts! Kein pelziger Schimmel, keine Verfärbungen. Ein bisschen ausgetrocknet vielleicht, aber im Grunde werden Burger und Pommes noch aussehen wie am ersten Tag – und möglicherweise schmecken sie auch noch so (lieber nicht testen).

Glauben Sie nicht? Seit 2009 gibt es auf Island keine McDonald’s-Filialen mehr. Ein Cheeseburger allerdings…..