Die “Columbia Journalism Review” enthüllt, dass Bill Gates den globalen Journalismus kontrolliert und daher mit über 250 Millionen Dollar die BBC, NPR, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, The New York Times, Univision, Medium, die Financial Times, The Atlantic, die Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde, Center for Investigative Reporting, Pulitzer Center, National Press Foundation, International Center for Journalists und eine Reihe anderer Gruppen gelenkt hat. Um seinen Einfluss zu verbergen, leitete Gates auch unbekannte Summen über Subventionen für Verträge an andere Presseorgane weiter.

Seine Bestechungsgelder für die Presse haben sich ausgezahlt. Während der Pandemie haben gekaufte und hirntote Nachrichtenagenturen Bill Gates wie einen Experten im Bereich der öffentlichen Gesundheit behandelt – trotz seines Mangels an medizinischer Ausbildung oder regulatorischer Erfahrung.

Gates finanziert auch eine Armee unabhängiger Faktenprüfer, darunter das Poynter-Institut und Gannett, die ihre Plattformen zur Faktenprüfung nutzen, um “Verleumder zum Schweigen zu bringen” und als “falsche Verschwörungstheorien” und “Fehlinformationen” zu “entlarven”. Weiter beschuldigt das Columbia Journalism Review Bill Gates, sich für biometrische Chips, Impfstoff-IDS, Satellitenüberwachung und Covid-Impfstoffe eingesetzt und in diese investiert zu haben.

Gates Mediengeschenke, so der CJR-Autor Tim Schwab, bedeuten, dass die “kritische Berichterstattung über die Gates-Stiftung selten ist”. Die Bill and Melinda Gates Foundation lehnte mehrere Interviewanfragen des CJR ab und weigerte sich, offen zu legen, wie viel Geld an Journalisten geflossen ist.

Im Jahr 2007 veröffentlichte die LA Times eine der wenigen kritischen Untersuchungen über die Gates-Stiftung. Sie deckte auf, das Bill Gates Beteiligungen an Unternehmen den Menschen mehr schaden als hilft, wie etwa Industrien, die mit Kinderarbeit in Verbindung stehen. Der leitende Reporter dieser Untersuchung Charles Piller sagte: “Sie waren nicht bereit, Fragen zu beantworten und verweigerten so ziemliche Fragen.

Die Studie zeigte, wie die globale Gesundheitsfinanzierung von Gates die weltweite Hilfsagenda auf die persönlichen Ziele von Gates (Impfstoffe und GVO-Kulturen) und weg von Themen wie Notfallbereitschaft zur Reaktion auf Krankheitsausbrüche wie die Ebola-Krise gelenkt hat.

“Sie sind unseren Fragen ausgewichen und haben versucht, unsere Berichterstattung zu untergraben”, sagt Park.

Weitere Wichtige Artikel die aufzeigen wie Bill Gates mit seinen Milliarden die Medien steuert:

Zusammenfassung: Welche Medien Bill Gates “Unterstützt”

Bill Gates hat sich in alle Wichtigen Schlüsselpositionen eingekauft. …und die Medien wurden auch gekauft..