Begehen Gates & Schwab ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit?

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Bill Gates kann versuchen, jeden der gegen ihn ist als Verschwörungsverrückten zu bezeichnen, aber er hat weltweit medizinische Experimente durchgeführt, die alle dokumentiert sind. Ein medizinisches Experiment an der gesamten Bevölkerung ist empörend. All seine Politik der sozialen Distanzierung, ob gewollt oder ungewollt, hat ernste Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Der Nürnberger Kodex

1. Die freiwillige Einwilligung des menschlichen Subjekts ist absolut notwendig.

2. Das Experiment sollte so beschaffen sein, dass es fruchtbare Ergebnisse zum Wohle der Gesellschaft liefert, die durch andere Methoden oder Studienmittel nicht beschafft werden können und nicht zufällig und unnötig sind.

3. Das Experiment sollte so angelegt sein und auf den Ergebnissen von Tierversuchen und der Kenntnis des natürlichen Verlaufs der Krankheit oder eines anderen zu untersuchenden Problems beruhen, dass die erwarteten Ergebnisse die Durchführung des Experiments rechtfertigen.

4. Der Versuch sollte so durchgeführt werden, dass alle unnötigen körperlichen und geistigen Leiden und Verletzungen vermieden werden.

5. Es sollte kein Experiment durchgeführt werden, bei dem von vornherein Grund zu der Annahme besteht, dass der Tod oder eine behindernde Verletzung eintreten wird, außer vielleicht bei jenen Experimenten, bei denen die experimentell tätigen Ärzte auch als Versuchspersonen dienen.

6. Der Grad des einzugehenden Risikos sollte niemals höher sein als derjenige, der sich aus der humanitären Bedeutung des durch den Versuch zu lösenden Problems ergibt.

7. Es sollten geeignete Vorbereitungen getroffen und angemessene Einrichtungen bereitgestellt werden, um das Versuchsobjekt auch vor den entferntesten Möglichkeiten einer Verletzung, Behinderung oder des Todes zu schützen.

8. Das Experiment sollte nur von wissenschaftlich qualifizierten Personen durchgeführt werden. In allen Phasen des Experiments sollte von denjenigen, die das Experiment durchführen oder sich daran beteiligen, ein Höchstmaß an Geschicklichkeit und Sorgfalt verlangt werden.

9. Während des Verlaufs des Experiments sollte es der Versuchsperson frei stehen, das Experiment zu beenden, wenn sie den physischen oder psychischen Zustand erreicht hat, in dem ihr eine Fortsetzung des Experiments unmöglich erscheint.

10. Während des Verlaufs des Versuchs muss der verantwortliche Wissenschaftler bereit sein, den Versuch zu jedem Zeitpunkt abzubrechen, wenn er in Ausübung des guten Glaubens, der überlegenen Fähigkeiten und des sorgfältigen Urteils, die von ihm verlangt werden, wahrscheinlich Grund zu der Annahme hat, dass eine Fortsetzung des Versuchs wahrscheinlich zu einer Verletzung, Behinderung oder zum Tod der Versuchsperson führen wird.

Der Nürnberger Kodex ist das wichtigste Dokument in der Geschichte der Ethik der medizinischen Forschung. Der Kodex wurde im August 1947 in Nürnberg, Deutschland, formuliert. Es ist klar, dass kein Journalist es wagen wird, Fragen zu stellen, die irgend etwas von dieser Auflistung betreffen würden. Sie haben etwa 33% der Weltwirtschaft ausgelöscht und beabsichtigen, noch weiter zu gehen, wie Gates dem Economist sagte, diese unsinnige Pandemie wird nun Millionen von Menschenleben fordern bis sie ihren Grünen New Deal erreiche haben und dies wird nicht vor Ende 2021 sein.