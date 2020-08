Warum will man gerade jetzt Lukaschenko mittels einer Farbe revolutioniert weg-putschen?

F. William Engdahl

Bild. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Under Some Conditionshttps://bit.ly/325WwSw

Die globalistischen Mächte der Zukunft haben eindeutig beschlossen, den langjährigen Alleinherrscher von Belarus, Präsident Aleksander Lukaschenko, zu stürzen. Die Frage ist, warum gerade jetzt? Einer der Gründe ist, dass er wegen seines Widerstandes gegen das Coronavirus vernichtet wird. Auf jeden Fall wird Belarus mit voller Wucht von einer westlich geführten Farb-Revolution getroffen. Die Proteste gegen die Wahl vom 9. August zeigen jedes Anzeichen der üblichen Destabilisierungsproteste der Farbigen Revolution, die von den üblichen westlichen NGOs sowie von privaten Auftragnehmern, die soziale Medien zur Steuerung der Proteste nutzen, hergestellt wurden.

Unter dem Lukaschenko-Regime widersetzte sich das Land der WHO und den weltweiten Forderungen nach einem Einschluss des Coronavirus. Er weigerte sich, den Einschluss seiner Bürger oder der Wirtschaft anzuordnen. Bis zum 13. August hatte das Land insgesamt 617 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu verzeichnen. Belarus war zusammen mit Schweden und dem US-Bundesstaat South Dakota einer der sehr wenigen Orte in der Welt, die die bizarren und gefährlichen Forderungen der WHO nach einer globalen Abriegelung zur Eindämmung der Pandemie erfolgreich widerlegt haben. Belarus ordnete keine…..

Why Is Lukshenko Being Color Revolutioned Just Now?