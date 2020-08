Goldpreis – Dieses Ereignis könnte alles ändern

In dieser Woche stehen wichtige Termine auf dem Programm, die sich entscheidend auch auf Silber- und Goldpreis auswirken könnten. Dazu gehört das jährliche Jackson-Hole-Meeting.

Goldpreis-Perspektive

Der Goldpreis scheint nach dem Erreichen seines jüngsten Allzeithochs weiterhin empfänglich für Korrekturbewegungen zu sein. In den vergangenen Wochen floss eine große Menge an spekulativem Geld in Gold und Silber. Gewinnmitnahmen hat es bereits gegeben. Gold rutschte vergangene Woche nach einem zwischenzeitlichen Erholungslauf erneut unter die Marke von 2.000 US-Dollar….