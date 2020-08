….daher passend dazu…

Gold: Warten auf den nächsten Impuls

In der vergangenen Woche gab es am Ende nur kleine Veränderungen im Goldhandel an der US-Warenterminbörse COMEX. Kommende Woche stehen bei Gold und Silber die Verfallstermine an.



Gold-Futures

Der Goldpreis hat vergangene Woche nur leicht nachgegeben. An der US-Warenterminbörse sind die Anzahl der laufenden Futures-Kontrakte erneut zurückgegangen. Die Anträge auf physische Auslieferung sind nur noch….