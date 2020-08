Bill Gates gegen Wladimir Putin

Frage eines Lesers:

Kürzlich haben die Russen angekündigt, dass sie einen Impfstoff gegen COVID-19 haben. Sofort haben die Mainstream-Medien darüber hyperventiliert oder es ignoriert. Wenn ich gezwungen wäre, zwischen dem vom “wohlwollenden” Herrn Gates befürworteten Impfstoff und dem russischen Impfstoff zu wählen, würde ich mich für den russischen Impfstoff entscheiden. Haben Sie eine Meinung zu diesem Spiel, das die Russen hier spielen? Irgendwie vertraue ich den Russen, da sie auf eine Agenda des Bevölkerungswachstums setzen und Müttern Geld dafür bieten, Kinder zu bekommen.

ANTWORT: Ich bin einverstanden. Ich würde Putin vor Bill Gates vertrauen. Bill Gates kann die verschiedenen Verschwörungstheorien leugnen, so viel er will. Dieser Mann ist sehr gefährlich, und Fakt ist, dass Leute, mit denen er in Partnerschaft steht, an der Spitze Aktien und Anleihen verkauft und sogar gesagt haben, es sei wegen eines “Virus”. Er hat die Zerstörung der Weltwirtschaft vorangetrieben und hat strategische Investitionen in alles bis hin zur alternativen Fleischproduktion. Er hatte sogar die Dreistigkeit, Bloomberg News zu sagen, dass diese Covid-Krise nicht vor Ende 2021 beendet sein wird. Er sagte auch: “Es ist ironisch, dass die Menschen Impfstoffe in Frage stellen und wir tatsächlich sagen: ‘Oh, mein Gott, wie kann man sonst aus einer tragischen Pandemie herauskommen?

Ich habe angegeben, dass mein Cousin mit COVID-19 ins Krankenhaus gebracht wurde; sie gaben ihm Hydroxychloroquin, und er wurde innerhalb von zwei Tagen entlassen. Gates gibt weiterhin falsche Informationen heraus und behauptet, dass Hydroxychloroquin das Risiko “schwerwiegender Nebenwirkungen” in sich birgt, und argumentiert, dass die Ärzte stattdessen die zahlreichen “guten therapeutischen Medikamente” verfolgen sollten, die derzeit entwickelt werden. Er lügt absolut! Dies würde seinen Impfstoff zunichte machen, von dem er profitieren will, indem er jedem Menschen auf dem Planeten jährlich 3 Dollar in Rechnung stellt.

Gates hat auf der ganzen Welt Experimente finanziert, und niemand wird es wagen, ihn aufzuhalten, weil er, wie ich glaube, Politiker von Indien bis Afrika und den meisten anderen Ländern bestochen hat. Er hat sogar ein Experiment in Italien gestartet. Gates hat erklärt, dass er sich Immunität vor Klagen wünscht. Der Kongress hat Impfstoffen völlige Immunität gewährt. Sie können einen töten, und man kann nicht klagen. Das ist es, was hier vor sich geht. Wenn sie so sicher sind, warum können Sie dann nicht auf Schadenersatz klagen? Sie können also sich nicht sicher sein, wenn sie auch um Immunität bitten. Keine andere Branche verlangt eine solche Immunität. Wenn die Autohersteller wüssten, dass Ihr Motor explodieren und Sie umbringen könnte, sie aber gegen eine Klage immun wären, würden sie das Problem niemals beheben. Dennoch sind die Impfstoffhersteller die von Bill Gates gefördert werden völlig immun. Das gibt mir kein Vertrauen im Umgang mit Gates oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen.