Professor Mark Walport ist nicht irgendwer, sondern pflegt auch enge Kontakte zu Bill Gates wie wir am Ende des Artikels aufzeigen.

Bild: David Cheskin/PA

Professor Mark Walport britischer Akademiker und Berater der HMG warnte am Samstag in einem Interview davor, dass das Coronavirus “für immer” unter uns sein könnte, selbst wenn schnell ein Impfstoff entwickelt wird.

“Dies wird keine Krankheit wie die Pocken sein, die durch eine Impfung ausgerottet werden könnte. Dies ist ein Virus, das uns in irgendeiner Form für immer begleiten wird”, sagte Professor Mark Walport.

Auf die Frage, ob er mit den Prognosen des WHO-Generaldirektors Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus übereinstimme, der sagte, er hoffe, dass die Pandemie in weniger als zwei Jahren vorbei sein werde, aber dass die Möglichkeit eines länger anhaltenden Ausbruchs etwas sei, das noch nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen sei, behauptete Walport, dass die Bekämpfung des Virus von einem erfolgreichen Impfstoff abhängen werde, dass aber die Massenproduktion eines brauchbaren Impfstoffs nicht der letzte Schritt zur Bekämpfung des Virus sein werde.

“Ich bin einigermaßen optimistisch, dass es möglich sein wird, einen solchen Impfstoff herzustellen – es gibt eine große Anzahl in der Entwicklung, darunter zwei, die sich in fortgeschrittenen Stadien befinden, aus Großbritannien”, sagte Walport.

Doch selbst wenn ein Impfstoff zur Verfügung stünde, sei Vorsicht geboten, sagte Walport, da unklar sei, ob ein Impfstoff einen dauerhaften Schutz bieten werde.

“Mit ziemlicher Sicherheit werden wiederholte Impfungen erforderlich sein, so dass die Menschen, ähnlich wie bei einer Grippe, in regelmäßigen Abständen erneut geimpft werden müssen”, sagte er.

Der Regierungsberater warnte auch davor, dass der Prozentsatz der Neuerkrankungen in Großbritannien in einigen Teilen des Landes zunimmt (obwohl, um sicher zu sein, Teilabsperrungen und andere Maßnahmen ergriffen wurden, um diese Ausbrüche abzuschwächen).

Die Menschen sollten noch nicht selbstgefällig werden: Es besteht immer noch die Chance, dass der Ausbruch in Großbritannien erneut außer Kontrolle geraten könnte.

“Gibt es eine Situation, in der er außer Kontrolle geraten könnte? Nun, offensichtlich ist das möglich, und deshalb ist es so wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten”, sagte Walport.

“Diese Infektion ist da sie ist bei uns. Wir wissen, dass weniger als jeder fünfte Mensch im ganzen Land infiziert ist, so dass 80% der Bevölkerung immer noch für das Virus empfänglich sind”.

Interessant dabei ist, das er genau die Aussage von Bill Gates wiedergibt. Zufall? Wie sind sein Verbindungen zu Bill Gates?

Sir Mark Walport war Direktor des Wellcome Trust, eines der weltweit größten Geldgeber für wissenschaftliche Forschung. Sein Einfluss auf die Ziele des Wellcome Trust ist offensichtlich und spiegelt einige seiner einzigartigen Erfahrungen und Perspektiven wider. Seine Fähigkeit, gute Wissenschaft zu erkennen, beruht auf seiner eigenen Erfahrung in der medizinischen Forschung.

Als er Leiter der Abteilung für Medizin am Imperial College London war, untersuchte sein Labor die immunologischen und genetischen Grundlagen rheumatischer Erkrankungen. Seine Teilnahme als Vorstandsmitglied der Bill and Melinda Gates Foundation für Grand Challenges in Global Health zeigt sein Engagement für medizinische Fortschritte weltweit. Kürzlich diskutierte er einige seiner Gedanken über gute Wissenschaft: wie man sie identifiziert, wie man sie erleichtert und wie sie das Leben von mehr Menschen beeinflussen könnte. Quell un mehr gibt es hier in englisch…



Jetzt arbeitet er an der Health Data Research UK – the national institute for health data science. Die Bill und Melinda Gates unterstützt die Health Data Research UK im 2020 mit 3’138’153 Dollar.



