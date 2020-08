Am Donnerstagmorgen erkrankte der russische rechtsextreme und rassistische Pöbelschinder Alexey Navalny auf einem Flug von Tomsk in Sibirien nach Moskau. Er fiel schließlich ins Koma. Das Flugzeug musste für einen Notstopp in Omsk umgeleitet werden. Navalny wurde in eine Klinik gebracht und an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Unterdessen behaupteten seine Sprecherinnen Kira Yarmysh ohne Beweise, dass Navalny vergiftet worden sei:

Yarmysh glaubt, dass Navalny, der vor dem Flug keine Symptome zeigte, “mit etwas vergiftet wurde, das in seinen Tee gemischt wurde”, da es “das einzige war, was er an diesem Morgen trank”. Mitten auf der Reise, schrieb sie später, begann er zu schwitzen, ging auf die Toilette und verlor anscheinend eine Zeit lang das Bewusstsein. Die RIA Novosti berichtete, dass Navalny während des Fluges weder etwas gegessen noch getrunken habe.

Die Ärzte auf der Intensivstation in Omsk hatten Schwierigkeiten, die Navalny zu stabilisieren. Es wurden eine Reihe von Tests durchgeführt, aber es wurden keine Gifte gefunden. Gestern Abend hatte sich der Patient stabilisiert. Auf Wunsch seiner Familie wurde er nach Deutschland transportiert, wo er sich derzeit in Behandlung befindet.

Das Krankenhaus in Omsk teilte mit, dass Navalny eine schwere Hypoglykämie erlitten habe:……