Die beste Rede aller Zeiten von Joe Biden enthüllt die Agenda von Gates

Joe Biden hielt eine sehr gute Rede. Er las gut von seinem Drehbuch ab und malte Trump als einen Rassist. Aber das beunruhigende Element ist, dass er versprach, Millionen von Arbeitsplätzen zu schaffen, indem er die Wirtschaft GRÜN umgestaltet und die Steuern wieder erhöht, die Trump reduziert hat, damit die Regierung “diese bezahlt”, als ob die Regierung jemals für irgendetwas bezahlen würde.

Meine tiefe Besorgnis gilt dem, was sich wirklich auf globaler Ebene abspielt. Die Politiker haben herausgefunden, dass der Sozialismus zusammenbricht. Die Europäische Zentralbank hat die Zinssätze bis 2014 auf einen negativen Wert gesenkt und war nicht in der Lage, die Wirtschaft überhaupt anzukurbeln. Sie haben dabei die Anleihenmärkte zerstört, und unser Währungskrisenzyklus ist genau auf dem Punkt. Bidens Bemerkung darüber, wie er durch seinen Beitritt zu Gates und Klaus Schwabs’ Weltwirtschaftsforum “Great Reset” Arbeitsplätze schaffen wird, ist aufschlussreich. Sie wollen damit weitermachen, um so viel von der Wirtschaft wie möglich zu zerstören, und ihnen ist jetzt klar, dass es mindestens ein weiteres Jahr dauern wird, bis fossile Brennstoffe vernichtet werden können. Die Zahl der offiziell dem COVID-19 zugeschriebenen Todesfälle liegt bei 175.000. Wie stehen wir nun laut Gates nun “Millionen weiterer” Todesfälle gegenüber?

Wer das nicht sehen kann, dem geht es nicht um ein Virus, sondern um den Klimawandel und die Zerstörung der Industrie für fossile Brennstoffe sowie um die Forcierung von Elektroautos und Verkehrsmitteln bei gleichzeitiger Abschaltung des Flugverkehrs. Man kann nun nicht mehr viele Drucker, Webcams oder sogar Mikrofone kaufen, weil sie in Asien hergestellt werden und die Lieferkette ausgelöscht worden sind. Wir werden nächstes Jahr eine Eskalation der Lebensmittelknappheit erleben, und ich fordere Sie dringend auf, einen Vorrat an Konserven anzulegen.

Bidens Rede wurde gut vorgetragen und war wahrscheinlich seine beste Rede in seinem Leben. Jeder solle es langsam sehen was hier Weltweit auf der Tagesordnung steht, wenn selbst Deutschland jetzt ein garantiertes Grundeinkommen einführt, um all die Menschen zu unterstützen, die nun alles verlieren werden. Nun, Sie haben es wirklich verdient, alles zu verlieren und sich daran zu gewöhnen, von 1.500 Dollar im Monat zu leben.

Die meisten Menschen übersehen das Experiment in Finnland, wo sie fast zwei Jahre lang mit dem Garantierten Grundeinkommen experimentiert haben. Zwischen Januar 2017 und Dezember 2018 erhielten 2.000 arbeitslose Finnen 560 Euro pro Monat. Die Forscher stellten jedoch fest, dass dies zwar dazu führte, dass sich die Arbeitslosen glücklicher fühlten, aber nicht zu mehr Beschäftigung führte. So berichtete die BBC. Der Plan ist hier, Arbeitsplätze im Zusammenhang mit der Nutzung, dem Verkauf und der Produktion fossiler Brennstoffe zu vernichten und dann diese Menschen auf ihr Existenzminimum prüfen zu lassen und von ihnen zu erwarten, dass sie glücklich zu Hause sitzen und nicht arbeiten.