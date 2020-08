Wichtige Info…für den 29.08.2020 In Berlin Demo

Für alle, die nach Berlin fahren:

Handy aus 100 Kilometer vor Berlin und in Alufolie packen, bitte. Von Sendemast zu Sendemast werden die Signale gezählt. Damit kann erfasst werden, wie viele Menschen in die Stadt fahren. Entsprechend wurde am 01.08.20 die A 9 dicht gemacht und 500.000 Demonstranten kamen nicht rein oder erst sehr spät.

Bitte leitet das unbedingt weiter! Übrigens: Handy nur ausschalten reicht nicht! Alufolie ist wichtig. Oder: Handy orten: Mit diesen Einstellungen findet dich keiner mehr

