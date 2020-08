Netflix und die Sexualisierung junger Mädchen

Fox News-Moderator Tucker Carlson kritisierte einen kommenden Netflix-Film wegen “Sexualisierung junger Mädchen”.

Der Tucker-Carlson-Moderator sprach über “Cuties”, einen Film, der am 9. September erscheinen soll und die Geschichte der 11-jährigen Amy erzählt, einer Französin, die “sich in der Schule einer Gruppe von Tänzerinnen namens ‘the cuties’ anschließt und sich schnell ihrer aufkeimenden Weiblichkeit bewusst wird”, so die Beschreibung des Films.

Carlson lenkte die Aufmerksamkeit auf ein jetzt entferntes Plakat für den Film, das vier junge Mädchen zeigte, die auf einer Bühne posierten, während sie in engen Outfits mit entblößten Bauchmuskeln gekleidet waren. Netflix entschuldigte sich für das Poster am Donnerstag und aktualisierte die Bilder, indem es in einer Erklärung gegenüber der Daily Caller News Foundation sagte, dass das Unternehmen “zutiefst um das unangemessene Kunstwerk traurig sei”.

“Werfen Sie einen Blick auf das Poster”, sagte Carlson. “Was ist das Erste, woran Sie denken? Es ist die Sexualisierung junger Mädchen, wirklich junger Mädchen. Das Plakat zeigt sie beim Tanzen in beschnittenen Tanzkostümen. Einige Eltern sind entsetzt – Sie sollten sich darüber beleidigt fühlen – sie versuchen das ‘Cuties’ von Netflix zurück gezogen wird”

“Warum dieser ständige Drang, junge Mädchen zu sexualisieren, von den Leuten, die uns sagen, dass sie Mädchen beschützen”, fragte Carlson den Filmkritiker der National Review, Armond White. “Was soll das?”

“Das ist nicht wirklich neu, sagte Armond und bemerkte, dass die Medien seit dem Auftritt der Sängerin Madonna “einen Weg gefunden haben, junge Generationen zu beeinflussen und zu ruinieren”, und sagte, dass MTV “auf der verderblichen Indoktrination junger Menschen in Sex und Alkohol und Drogen basiert”.

Carlson sagte, wenn jemand Zigaretten an Kinder verteilen würde, würde man sie sofort “als Schurken ansehen”.

“Das ist so viel schlimmer als Marlboros auszuhändigen, weil es die Menschen innerlich zerfrisst, es hilft, den Verlauf ihres Lebens in eine wirklich schlechte Richtung zu lenken, und doch kennen wir nicht einmal die Namen der Menschen, die diesen Mist betreiben”, sagte Carlson. “Warum schweigt der Rest von uns?”

Armond sagte, Hollywood benutze “Sex, um die Phantasie junger Leute zu ködern und sie dazu zu bringen, sich auf Selbsterniedrigung, Selbstmissbrauch und Selbstausbeutung zu konzentrieren”, und sagte diesen jungen Leuten, dies sei “der Weg zum Ruhm”.

“Haben Sie eine Ahnung, warum sie junge Mädchen zerstören wollen?” fragte Carlson Armond.

“Ich glaube, es ist ein Weg, ein Publikum zu kontrollieren, ein Publikum zu halten”, antwortete der Filmkritiker. “Sie sagen immer, Sex verkauft sich, Gewalt verkauft sich, und das ist es, was Hollywood tut, wenn es keine Fantasie hat, wenn es ihm an Kreativität mangelt. Es verkauft Sex und Gewalt. Die Leute nehmen es als selbstverständlich hin, dass es das ist, was Pop-Kultur ist, aber es ist nicht das, was Pop-Kultur sein kann.

“Pop-Kultur kann besser sein als das, wir sollten mehr von ihr verlangen”, fügte er hinzu.