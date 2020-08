ZITRUSFRÜCHTE ZUR VERBESSERUNG DER IMMUNITÄT

Viele Menschen wissen nicht, dass die Immunität auf natürliche Weise verbessert werden kann.

Das Immunsystem muss das ganze Jahr über gewartet werden.

Ein gutes Immunsystem ist wichtig, weil es Lebensfreude und Schutz vor gefährlichen Krankheiten bietet.

Die Abnahme der Immunität kann durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden und sollte daher so schnell wie möglich behandelt und verstärkt werden, da der Körper ohne sie keinen eigenen Abwehrmechanismus besitzt, der ihn frei von Radikalen hält.

Vitamin C fördert die normale Funktion des Immunsystems und hilft, Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren. Es kommt in der höchsten Konzentration in Zitrusfrüchten vor.

Zitrusfrüchte können in die Ernährung aufgenommen werden, um die…..