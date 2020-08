USA: Die Massenflucht an den Küsten hat begonnen

In der gesamten US-Geschichte haben wir so etwas wie „der Massenexodus des Jahres 2020“ noch nie erlebt. Hunderttausende von Menschen verlassen die großen Städte an beiden Küsten auf der Suche nach einem besseren Leben.

Obdachlosigkeit, Kriminalität und Drogenkonsum waren in vielen unserer Großstädte bereits vor 2020 auf dem Vormarsch, aber viele Großstadtbewohner waren bereit, ein gewisses Maß an Chaos in Kauf zu nehmen, um ihren Lebensstil aufrechtzuerhalten. Die COVID-19-Pandemie und monatelange Unruhen haben jedoch viele Menschen endgültig über den Rand gedrängt. Umzugsunternehmen an beiden Küsten betreiben ein florierendes Geschäft, da wohlhabende Familien und Familien aus der Mittelschicht in rasantem Tempo fliehen, und die meisten dieser Familien planen nicht wieder zurück zu kehren.

Los Angeles ist ein perfektes Beispiel dafür, wovon ich spreche. Einst zog es wohlhabende und berühmte Menschen aus der ganzen Welt an, aber im Jahr 2020 ist es „eine Stadt am Abgrund“…

Heute ist Los Angeles eine Stadt am Abgrund. Die Schilder mit der Aufschrift „Zu verkaufen“ sind auf jeder Straße in den Vororten zu finden, da die Mittelschichten, insbesondere diejenigen mit Familien, in die sichereren Vororte fliehen, wobei viele sich dafür entscheiden, LA ganz zu verlassen. Der gebürtige Brite Danny O’Brien leitet Watford Moving & Storage. Es gibt eine Massenflucht aus Hollywood“, sagt er.

Fast die Hälfte der gesamten obdachlosen Bevölkerung des ganzen Landes lebt heute im Bundesstaat Kalifornien, und ein großer Teil von ihnen ist drogenabhängig. Unnötig zu sagen, dass dies ein alptraumhaftes Umfeld geschaffen hat…

Junkies und Obdachlose, von denen viele eindeutig psychisch krank sind, laufen wie Zombies durch die Straßen und das nur drei Blocks von Millionenschweren Häusern mit Blick auf den Pazifik entfernt. Gestohlene Fahrräder stapeln sich hoch oben auf den Bürgersteigen, die mit zerbrochenen Spritzen übersät sind.

Könnten Sie sich vorstellen, in einer solchen Gemeinschaft eine Familie gründen zu wollen? Das könnte ich gewiss nicht.

Und je schlechter die wirtschaftlichen Bedingungen werden, desto schlimmer wird das Problem. Die Kriminalität in L.A. schießt in die Höhe, und einige Bewohner waren schockiert, als sie feststellten, dass Fremde tatsächlich……