Spanischer Arzt wird im Staatsfernsehen zur Corona Lage befragt und der Sender dreht durch, weil der Arzt die Realität berichtet. Schat wie das Studioteam ausflippt.

….passend noch….

Ärzte ohne Grenzen: „Horror“ in spanischen Altenheimen

„Sie trommelten gegen die Türen und flehten darum, herausgelassen zu werden“

„Zu schwach, zu spät und schlecht“ ist eine Studie der spanischen Ärzte ohne Grenzen über die Lage in den spanischen Altenheimen während der Corona-Krise überschrieben. Die Unterüberschrift: „Das inakzeptable Elend alter Menschen während COVID-19 in Spanien“ beschreibt den Inhalt einer vernichtenden Studie von Medicos Sin Fronteras (MSF).

In Spanien wird sie von vielen Medien aufgegriffen. Sie zitieren daraus zum Beispiel die Forderung, dass das, was in Altenheimen passiert ist, „sich nie wieder wiederholen dürfe“.

Die große Tageszeitung El País greift vor allem den „Mangel an Koordination unter Institutionen….