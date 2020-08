Gold geht in riesigen Mengen in die USA

Auch im vergangenen Monat gelangten große Mengen an Gold von der Schweiz in die USA. Seit Januar waren es mehr als 400 Tonnen – aus mittlerweile gut bekannten Gründen.

Gold aus der Schweiz

Die aktuellen Außenhandelsdaten der Schweiz für den Monat Juli verdeutlichen wiederholt welch große Goldnachfrage in den vergangenen Monaten von den USA ausging. Laut den Daten der Eidgenössischen Zollverwaltung wurden im vergangenen Monat noch einmal 63 Tonnen Gold in die Vereinigten Staaten geliefert. Seit März schickten Schweizer Lieferanten insgesamt 412 Tonnen Gold in die USA. Hintergrund: Schweizer Raffinerien bedienen mehr als die Hälfte der weltweiten Nachfrage nach…..