Willkommen im globalen Gulag…

Es gibt wenig Grund zum Optimismus – die Leichtigkeit, mit der die Neue Weltordnung die Massen dazu gebracht hat, sich freiwillig und ohne viel Widerspruch in ihren Häusern einzuschließen und Gesichtswindeln usw. zu tragen, wird sie ermutigen, ihre drakonischen Pläne für strengere Abriegelungen, das ständige Tragen von Windeln, die Abschaffung von Bargeld, die Rückverfolgung von Kontakten und endlose Überwachung und Zwangsimpfungen mit voller Kraft voranzutreiben

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, wir leben jetzt unter Tyrannei, und in den nächsten Jahren wird es dank der bedingungslosen zombiehaften Unterwerfung der Massen noch viel schlimmer werden.

Als diese ganze bizarre Virus-Plandemie oder Betrügerei in Schwung kam, wusste ich instinktiv, dass etwas nicht stimmte, dass die offiziellen Erklärungen nicht stimmten und dass die Gesellschaft insgesamt von den Machthabern mit einer Agenda „gespielt“ wurde. Für jeden, der auch nur einen Funken Intelligenz besitzt, stinkt die ganze Sache nach einem ausgeklügelten Komplott.

Von natürlicher Neugier getrieben und da ich eine Person bin, die gerne die Wahrheit erfahren möchte, wie schrecklich sie auch sein mag, als mit Scheuklappen herumzulaufen, habe ich mich auf die Suche gemacht, um herauszufinden, was wirklich vor sich geht, was wirklich hinter all dem steckt, und wenn Sie wollent, werde ich Ihnen heute meine Erkenntnisse mitteilen.

Jetzt verstehe ich, dass es unter Ihnen diejenigen gibt, die vom System so programmiert sind, dass sie jeden, der von dem, was als normal dargestellt wird, abweichende Ansichten äußert, als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnen. Wenn Sie zu denen gehören, sollten Sie jetzt wegklicken, aber bevor Sie gehen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das, worüber ich jetzt schreibe, was wir gerade durchleben, keine Verschwörungstheorie ist, sondern eine Verschwörungstatsache.

Beginnen wir mit dem Timing. Warum wurde das Virus oder die Biowaffe, wenn es das ist, zu dem Zeitpunkt freigesetzt, als es freigesetzt wurde? Die Antwort darauf…..