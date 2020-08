Shenzhen wird die erste chinesische Stadt sein die eine umfassende 5G-Einführung realisiert

Shenzhen, eine Stadt in der südchinesischen Provinz Guangdong, die wegen ihrer Rolle als Stützpunkt für chinesische High-Tech-Unternehmen als „neues Silicon Valley“ bekannt ist, gab am Montag bekannt, dass sie den Aufbau ihres 5G-Netzes abgeschlossen hat. Damit ist Shenzhen die erste Stadt in China, die trotz eines sich verschärfenden Technologiekrieges zwischen China und den USA die nächste Generation drahtloser Netzwerke in vollem Umfang anbietet.

Bild: VCG

Die Stadt habe bis Freitag mehr als 46.000 5G-Basisstationen aufgestellt, sagte Bürgermeister Chen Rugui am Montag während einer Branchenveranstaltung. Beobachter aus der Industrie sagten, dass die Zahl der 5G-Basisstationen in der Stadt den 5G-Aufbau mit dem des gesamten europäischen Kontinents gleichsetze.

China und Südkorea sind weltweit führend, wenn es um die Errichtung von 5G-Basisstationen geht, während die USA zurückgefallen sind, sagte Wang Zhiqin, stellvertretender Direktor der Chinesischen Akademie für Informations- und Kommunikationstechnologie (CAICT), bei der Veranstaltung.

Bis Ende Juni habe China mehr als 410.000 5G-Basisstationen im ganzen Land aufgestellt und werde bis Ende 2020 mehr als 500.000 neue einführen, hieß es in einem Bericht der CAICT. Ende Juli hatte die Gesamtzahl der 5G-Benutzer in China 88 Millionen überschritten, was mehr als 80 Prozent der weltweiten 5G-Benutzerbasis ausmacht und das Land zur Nummer 1 macht.

Als weltweit führender Anbieter von 5G-Ausrüstung ist Huawei zur treibenden Kraft bei der Unterstützung der Einführung von 5G-Netzwerken in China geworden, obwohl das Unternehmen zunehmenden und unerbittlichen US-Angriffen ausgesetzt war.

Trotz der Bemühungen Washingtons, seine NATO-Verbündeten, darunter die Tschechische Republik, Slowenien und Polen, zur Ablehnung von Huawei zu zwingen, blieb das chinesische Unternehmen jedoch der größte 5G-Ausrüstungsanbieter mit einem Marktanteil von fast 40 Prozent im ersten Quartal 2020.