Mohammed bin Salman von US-Gericht wegen Auftrag zu Attentat vorgeladen

Saad Aljabri – er hatte viele Jahre als oberster Berater im saudischen Innenministerium fungiert, hat in den USA, Klage gegen Mohammed bin Salman eingereicht. In dieser beschuldigt er den Kronprinzen, einen Schlägertrupp zusammengestellt zu haben, welcher die Aufgabe hatte, ihn in den USA oder Kanada aufzuspüren und zu töten. Dies berichtete der katarische Sender Al Jazeera. Das Gericht von Columbia gab bereits am nächsten Tag die Vorladung für Mohammed bin Salman heraus. Saad Aljabri wird in der Zwischenzeit in Kanada, von der Polizei und privaten Sicherheitskräften, geschützt. Eigenen Angaben zufolge….