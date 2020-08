Das Rechtsteam von Children’s Health Defense unter der Leitung von Robert F. Kennedy, Jr. verklagt Facebook

Das CHD-Rechtsteam von Children’s Health Defense unter der Leitung von Robert F. Kennedy, Jr. verklagt Facebook, Mark Zuckerberg und drei der so genannten „Fact-Checker“ von Facebook

Washington, D.C., 18. August – Die Children’s Health Defense (CHD) reichte am Montag vor dem Bundesgericht in San Francisco eine Klage ein, in der Facebook, Mark Zuckerberg und drei Outfits zur Überprüfung von Fakten angeklagt werden, weil sie wahrheitsgemäße Gesundheitsposts zensiert und CHD in betrügerischer Weise falsch dargestellt und verleumdet haben.

CHD ist eine gemeinnützige Watchdog-Gruppe, die die Korruption in Bundesbehörden, einschließlich der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Federal Communications Commission (FCC), aufdeckt und Fehlverhalten in der Pharma- und Telekommunikationsindustrie aufdeckt. CHD war ein häufiger Kritiker der Sicherheit von WiFi und 5G-Netzwerken und bestimmter Impfstoffrichtlinien, von denen CHD behauptet, dass sie die Gewinne von Big Pharma über die öffentliche Gesundheit stellen. CHD hat die Korruption der Behörden bei WHO, CDC und FCC heftig kritisiert.

Der Beschwerde von CHD zufolge hat Facebook heimliche Vereinbarungen mit der pharmazeutischen Industrie ihren Gesundheitsbehörden und hat wirtschaftliche Interessen in den Bereichen Telekommunikation und 5G. Facebook zensiert derzeit die Seite von CHD und zielt auf die Säuberung der Seite gegen sachliche Informationen über Impfstoffe, 5G und Gesundheitsbehörden ab.

Facebook erkennt an, dass es seine Zensurkampagne mit der WHO und der CDC koordiniert. Während frühere Gerichtsentscheidungen das Recht von…..