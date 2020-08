China: Präsident Xi leitet historische Säuberung gegen den „tiefen Staat“ ein

Nur wenige Tage, nachdem Beamte der Kommunistischen Partei einen prominenten Akademiker zensiert hatten, der es wagte, die KPCh und ihren ruhmreichen Führer Xi Jinping zu kritisieren, kamen weitere Nachrichten über eine anscheinend zunehmende Säuberung der Meinungsverschiedenheiten nach der Coronavirus-Pandemie und das während Peking eine Impfstoffeinführung nach russischem Vorbild vorbereitet.

Der WSJ berichtet, dass einer der dienstältesten Verbündeten von Xi zu einer maoistischen Säuberung des chinesischen Sicherheitsapparats aufgerufen hat und im vergangenen Monat darauf bestand, dass es an der Zeit sei, „die Klinge nach innen zu drehen und das Gift von den Knochen zu kratzen“.

Innerhalb einer Woche nach diesem Aufruf leiteten die „Vollstrecker“ der Partei Ermittlungen gegen mindestens 21 Polizei- und Justizbeamte ein. Dutzende weitere wurden in den darauf folgenden Wochen zu Fall gebracht. Bislang ist der Polizeichef von Schanghai die prominenteste Figur, gegen die Anklage erhoben wird.

Im Wesentlichen leitet Präsident Xi, der für seinen Umgang mit der COVID-19-Pandemie Lob erhielt, aber dennoch aufgrund der geschwächten Wirtschaft Chinas und der zunehmenden Spannungen mit Washington geschwächt ist, seinen eigenen Angriff auf den tiefen Staat ein, was die Feindseligkeit und das Misstrauen von Präsident Trump gegenüber seinem eigenen Geheimdienst widerspiegelt.

Es stimmt zwar, dass Chinas politisches System unter „endemischer Korruption“ leidet, aber das ist nicht der wahre Grund, warum Präsident Xi dies jetzt tut, im Gegensatz zu dem, was einige westliche Medien angedeutet haben.

Stattdessen scheint Präsident Xi seinen eigenen Krieg gegen Chinas „tiefen Staat“ zu beginnen, indem er eine umfassende Säuberung des Staatssicherheitsapparates einleitet.

Das Endziel der Kampagne ist einfach: die Schaffung von Polizei, Staatsanwälten und Richtern, die „absolut loyal, absolut rein und absolut zuverlässig“ sind.

Während seiner 8 Jahre an der Macht hat Präsident Xi eine große Show daraus gemacht, der Korruption entgegenzutreten, aber Kritiker sagen, er habe kaum eine Delle hinterlassen. Vielmehr haben seine Bemühungen eher einen Umverteilungseffekt gehabt: Diejenigen, die dem Herrscher gegenüber loyal sind, können sich aus dem Trog bedienen.

Jetzt, da Xi am eigenen Leib erfahren hat, wie unvorhergesehene Ereignisse selbst den autoritären obersten Führer der KPCh erschüttern können, wird ihm klar, dass er, wenn er sein Ziel, bis mindestens 2035 zu regieren, erreichen will, mehr Einfluss auf den Polizei- und Sicherheitsapparat braucht, so dass, wenn er 2022 eine dritte Amtszeit als Führer der Kommunistischen Partei antritt, niemand die Nerven verlieren wird, sagte Wu Qiang, ein chinesischer Politikforscher und ehemaliger Dozent an der Pekinger Tsinghua-Universität.

„Xi ist besonders auf diesen Zwangsstaates angewiesen, aber auch misstrauisch gegenüber ihm“, sagte Wu dem Wall Street Journal.

Wir hätten es selbst nicht besser formulieren können.