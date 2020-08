Bill Clinton, der sich von einem Epstein-Opfer massieren lässt

Am selben Tag, an dem Bill Clinton auf dem Parteitag der Demokraten Joe Biden unterstützen soll, ist ein Foto aufgetaucht, auf dem der ehemalige Präsident am Flughafen eine intime Nackenmassage erhält, bevor er von einem der Opfer Epsteins in das Flugzeug von Jefferey Epstein einsteigt.

Aus der Daily Mail:

Bill Clinton schmunzelt genüsslich, während er eine intime Nackenmassage von einem jungen Opfer von Jeffrey Epstein auf noch nie zuvor gesehenen Fotos genießt. Die beunruhigenden Bilder sind eine unpassende Erinnerung an Clintons Verbindungen zu Epstein, während der ehemalige Präsident, 72, sich darauf vorbereitet, Joe Biden am Abend auf dem Demokratischen Konvent zu unterstützen.

Clinton reiste zahlreiche Male mit dem Privatjet des toten Pädophilen, dem Lolita-Express, verkehrte mit seiner angeblichen Madame Ghislaine Maxwell und sah sich während seiner Jahre im öffentlichen Leben selbst einer Reihe von Anschuldigungen wegen sexuellen Fehlverhaltens gegenüber.

Auf den Fotos sitzt Clinton bequem und lacht, während Chauntae Davies, damals eine 22-jährige Massagetherapeutin, die als Epsteins persönliche Masseurin fungierte.

Clinton, der damals 56 Jahre alt war, saß im September 2002 im „Lolita-Express“. Maxwell die jetzt im Gefängnis sitzt ermutigte Davies, Clinton die Massage zu geben.

Der „Daily Mail“ zufolge sagte Clinton, nachdem Maxwell den Vorschlag gemacht hatte, zu dem jungen Mädchen: „Würde es Ihnen etwas ausmachen, es einmal auszuprobieren?

Davies behauptet, sie sei von Epstein vergewaltigt worden.

Clinton hat behauptet, er habe keine enge Beziehung zu Epstein gehabt und sei sich der unangemessenen Beziehung des Milliardärs zu jungen Frauen nicht bewusst gewesen.