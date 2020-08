Wer die Demokraten wählt, unterstützt die Brandstifter!

Bild: Führende Demokraten knien mit „afrikanischen“ Schals behängt, um ihre Solidarität mit dem von einem Polizisten ermordeten George Floyd zu bekunden

Der in Washington lebende Journalist Mike Whitney warnt davor, bei den US-Wahlen im November 2020 die Demokraten zu wählen, bietet aber keine Alternative an.

„Wir leben in der gefährlichsten Epoche der Menschheitsgeschichte. Das Ausmaß, der Bedrohung sollte nicht unterschätzt werden. Sie geht weniger von einem konventionellen oder atomaren als von einem psychologischen Krieg aus, den Psychopathen gegen die ganze Menschheit führen. Eine kleine Gruppe von Monstern hat durch eine Politik der langfristigen Indoktrination die Kontrolle über das Denken der Massen gewonnen und sie unterwürfig gemacht.“

Welche politische Partei unterstützt die Proteste, den Aufruhr und die Plünderungen, die sich auf mehr als 400 Städte in den gesamten USA ausgeweitet haben? Welche Partei unterstützt die Zerstörung historisches Denkmäler und Statuen in vielen Bundesstaaten? Die Wahlbeamten welcher Partei verwehren der US-Regierung das Recht, Bundeseigentum in Portland vor Wandalen…..