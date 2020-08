Warum die Amerikaner das schwedische Modell zu Covid-19 übernehmen sollten

mises.org

Abbildung 1 veranschaulicht die tägliche Mortalität, die den Covid-19 in Schweden, New York, Illinois und Texas zugeschrieben wird. Die Abbildung stellt die tägliche Zahl der Todesfälle pro Million Einwohner dar. Diese Abbildung veranschaulicht den Anstieg und Rückgang der Todesfälle durch Covid-19 in vier verschiedenen politischen Umfeldern. Die Daten stammen von Worldometer.

Schweden: Die Kontrollgruppe

Schweden (blaue Punkte) diente als Kontrollgruppe zum Vergleich von Politiken, die darauf abzielen, die Sterblichkeit von Covid-19 zu verringern. Schweden ist zu Unrecht für seine Politik kritisiert worden, obwohl es ein günstigeres Ergebnis erzielt hat als Orte mit autoritärer Abriegelungspolitik. Schweden hat seine Schulen nicht geschlossen. Abgesehen davon, dass sie Versammlungen von mehr als fünfzig Personen stoppte, überließ die schwedische Regierung dem schwedischen Volk Entscheidungen über Unternehmensschließungen, den Einsatz von Masken und soziale Distanzierung. Die Regierung förderte die Verwendung von Masken und soziale Distanzierung, aber es gab keine Auflagen und es gab keine Strafen für diejenigen, die sich weigerten, dem Rat zu folgen. Die den Covid-19 zugeschriebene Sterblichkeit erreichte am 8. April 2020 einen Spitzenwert von 11,38 Todesfällen pro Tag pro Million Einwohner. Diese Sterblichkeit wurde am 15. April erreicht, und seither ist die Sterblichkeit zurückgegangen. In den vorangegangenen achtzehn Tagen lag die tägliche Sterblichkeit bei weniger als einem Todesfall pro Tag pro Million Einwohner. Die Fälle sind sehr niedrig. Praktisch gesehen ist die Covid-19-Epidemie in Schweden vorbei. Es ist so gut wie sicher, dass in Schweden eine Herdenimmunität erreicht wurde, unabhängig von jeglichen Antikörpertestergebnissen. In der Regel wird nur auf IgG-Antikörper getestet, und die Herde kann über IgA-Antikörper oder zelluläre Mechanismen, die durch die üblichen Tests nicht erkannt werden, immun werden. Ob Covid-19 im kommenden Herbst oder Winter wieder auftauchen wird, bleibt abzuwarten.

New York: Schließen des Tores, nachdem das Pferd bereits weg ist

New York (braune Punkte) war eine Katastrophe. Am 20. März 2020 wurde eine vollständige Abriegelung durchgeführt. Geschäfte wurden zur Schließung…..