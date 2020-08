Die Universität von Kalifornien macht den Grippeimpfstoff für alle Studenten, Fakultätsangehörigen und Mitarbeiter zur Pflicht

Bild: collective-evolution.com

„Die Universität von Kalifornien kündigte kürzlich an, dass alle Studenten, Dozenten und Mitarbeiter verpflichtet sind, sich vor dem 1. November dieses Jahres gegen Grippe impfen zu lassen. Dies ist Teil einer neuen, systemweiten Anordnung, die UC-Beamte am Freitag bekannt gaben. Ihrer Ansicht nach handelt es sich um eine „proaktive Maßnahme, die dazu beitragen soll, die Mitglieder der UC-Gemeinschaft – und die Öffentlichkeit im Allgemeinen – zu schützen und die schweren Belastungen des Gesundheitssystems, die im kommenden Herbst und Winter durch Grippe und COVID-19 zu erwarten sind, zu verringern“.

Einige andere Universitäten im ganzen Land haben ähnliche Maßnahmen ergriffen – die Purdue University in Indiana zum Beispiel beschloss im Juni, die Rückkehr auf den Campus vorzuschreiben, um die Spritze zu bekommen. Die Universität von Miami und die Universität von Tennessee in Knoxville haben ebenfalls Anforderungen an einen Grippeimpfstoff eingeführt…“