Wenn das wahr ist … ‼️ Lukashenko: Nur Kredit von der Weltbank wenn wir auch in den Lockdown gehen

Die Weltbank, der IWF und ähnliche Institutionen gewähren souveränen Staaten riesige Auslandskredite. Aber die mit diesen Krediten verbundenen Bedingungen werden von den Regierungen nur selten an ihre Bürger kommuniziert.

Ein kürzlich in Weißrussland aufgetretener Fall verdeutlichte die Bedingungen, die diese Agenturen für die Darlehen von COVID-19 festgelegt haben.

Der Präsident von Weißrussland hat enthüllt, dass die Coronavirus-Hilfe der Weltbank die Bedingungen gestellt hat, extreme Sperrmaßnahmen ein zu führen und die Reaktion auf das Coronavirus dem italienischen Modell nachzubilden, indem sogar Änderungen in der Wirtschaftspolitik durchgesetzt werden. Lukaschenko hat alle Vorschläge an den Absender zurückgeschickt und als “inakzeptabel” abgelehnt wurden.

Zusätzliche Bedingungen, die nicht für den finanziellen Teil gelten, seien für Belarus inakzeptabel, sagte Präsident Alexander Lukaschenko, als er während eines Treffens über externe Kredite sprach, bei dem Maßnahmen zur Unterstützung des realen Wirtschaftssektors durch das Bankensystem diskutiert wurden. So berichtete die belarussische Telegraphenagentur BelTA.

Aleksandr Lukaschenko fragte die Teilnehmer des Treffens, wie es mit der Bereitstellung ausländischer Kredithilfe für Belarus vorangeht. “Was sind die Anforderungen unserer Partner? Es wurde angekündigt, dass sie Belarus 940 Millionen Dollar in Form einer so genannten Schnellstartfinanzierung zur Verfügung stellen können. Wie wird das ablaufen? Fragte das Staatsoberhaupt und betonte Gleichzeitig, dass er zusätzliche Bedingungen, die sich nicht auf den finanziellen Teil beziehen, für das Land inakzeptabel seien.

“Ihr verlangt unsere Antwort auf das Coronavirus nach…….

