Die Bemühungen der USA, eine internationale Koalition gegen China zu schmieden, sind in aller Munde. Die Medien berichten ausführlich über die Bemühungen der USA in Europa, aber über die parallel stattfindenden Bemühungen in Asien hört man kaum etwas.

Die USA tun alles, um die Beziehungen zu China zu verschlechtern. Die USA haben das chinesische Konsulat in Houston geschlossen, sich aber furchtbar aufgeregt, als China darauf mit der Schließung des US-Konsulats in Chengdu reagiert hat. Der Westen hat alles getan, um die……