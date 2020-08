Unglaubliche Fotos aus den USA! Tausende von Menschen im Stau um etwas Essen zu erhalten

zerohedge.com

Dramatische Bilder, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, zeigen Tausende von Autos, die sich kilometerweit ausdehnen und bei einer texanischen Lebensmittelbank für Proviant anstehen, während sich der Bundesstaat weiterhin mit den Auswirkungen seines Coronavirus-Ausbruchs auseinandersetzt.

Bei einer Lebensmittelsammlung, die am Dienstag im Bezirk Dallas stattfand, tauchten laut Daily Mail Autos von “der anderen Seite des Staates” auf. Die Fotos zeigen Autos Stoßstange an Stoßstange, während 90 Freiwillige daran arbeiteten, 10.000 Kisten mit Lebensmitteln zu verteilen. Die Menschen hatten schon vor der Morgendämmerung begonnen, sich für die Lebensmittel anzustellen, in der Hoffnung, Kisten mit Milchprodukten, Konserven, Nudeln, Erdnussbutter und anderen Grundnahrungsmitteln zu bekommen.

Richard Archer, der diese Woche bei der Lebensmittelbank arbeitete, sagte: “Wenn es diese Verteilung nicht gäbe, würden wir wahrscheinlich verhungern. Das Arbeitslosengeld wurde gekürzt, und meine Tochter wurde vor drei Monaten entlassen. Es war ein Kampf. Wenn es nicht die Kirche und Essenspräsentationen gäbe, würden die Kinder hungern.

Diana King, eine weitere Person bei der Essensausgabe, sagte CBS: “Es gibt Zeiten, da öffne ich den Kühlschrank und es ist nur wenig drinn. Wir begnügen uns mit dem, was wir haben, und dehnen es. Das hilft, eine Rechnung zu bezahlen, damit das Wasser nicht abgestellt wird oder das Gas. Eine Hypothek? Wir sind immer an der Grenze.”

Bild: AP

Der Ansturm auf das kostenloses Essen kommt daher, da etwa 30 Millionen Amerikaner, die im vergangenen Monat befragt wurden, sagten, dass sie “nicht genug zu essen hatten”. Das waren etwa 12% aller Befragten. Gleichzeitig ist das Land mit Rekordarbeitslosenzahlen überzogen. 28 Millionen Menschen bleiben aufgrund der Pandemie landesweit arbeitslos.

Bild: AP

Der Daily Mail zufolge sind die Zahlen in Texas schrecklich: “Der Bezirk Dallas hat 55.787 Fälle von Coronaviren und 794 Todesfälle zu verzeichnen. In Texas gibt es 524.814 Fälle und 9.552 Todesfälle. Die Positivitätsrate in Texas beträgt 24,5 Prozent – die höchste seit Beginn der Pandemie”.

Die wirtschaftliche Lage in Texas hat sich verschlechtert, obwohl die Zahl der neuen Fälle von Covids in diesem Bundesstaat vor einem Monat ihren Höhepunkt erreichte und seitdem rückläufig ist (obwohl einige dies auf rückläufige Tests zurückführen sind).