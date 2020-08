Pandemie: “98% der positiv getesteten Personen haben gerade eine Erkältung gehabt”

Die Biochemikerin und Immunologin Roxana Bruno sagt, das Fortschreiten der Krankheit sei nicht mehr gefährlich. Sie behauptet, dass Statistiken benutzt werden, um die Quarantäne gesunder Menschen zu rechtfertigen, und beschuldigt die WHO, einen Völkermord an älteren Menschen provoziert zu haben.

Um ein Problem vollständig zu verstehen, ist es notwendig, so viele Daten wie möglich zu kennen. Aber die Art und Weise, wie diese Daten gesammelt werden, wird für ein realitätsnahes Verständnis entscheidend sein. Was die aktuelle Covid-19-Pandemie betrifft, so sind die Daten, die uns jeden Tag als Foto von den Geschehnissen zur Verfügung gestellt werden, hauptsächlich die Zahl der “Fälle” und der Todesfälle. Das große Paradox ist, dass, wie Wissenschaftler und Gesundheitsexperten warnen, schwerwiegende Fehler gemacht werden, die diese Zahlen unzuverlässig machen. Politische Spekulationen und die Interessen großer Unternehmen scheinen beim Umgang mit Informationen über dieses Virus eine zentrale Rolle zu spielen, heißt es.

“Wenn ich eine ganze Population auf das Coronavirus teste, gerade zu einer Zeit im Winter, in der Atemwegserkrankungen, Grippe und Erkältungen endemisch sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Coronavirus entdecke, das die Erkältung verursacht, sehr hoch, aber das bedeutet nicht, dass ich Covid-19 habe, Es ist eine schwere Krankheit, vielleicht leide ich an einer Erkältung”, warnte Dr. Roxana Bruno, Biochemikerin und Doktorin der Immunologie mit Postdoc-Abschluss am Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Deutschland und am Neurowissenschaftlichen Institut in Alicante, Spanien, in einem Interview mit La Prensa.