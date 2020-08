WAS DENN NOCH? Also langsam überziehen DIE, die auf dem Langmut und dem Goodwill der Menschen eine Eskalationswelle nach der anderen abreiten… .aber ganz andere Dinge vorhaben, die sie mit allen möglichen Tricks und Finten umsetzen wollen.

Auf den 1. Blick könnte man meinen: Aaaah, da will man möglichst viele Menschen erreichen, um dem Virus Herr zu werden…

Nein, DAS will man nicht.

Ausgerechnet in Facebook Gesundheitszustände abfragen….die VIA Facebook- Datenleitungen, von denen Hinz und Kunz alles Mögliche abschöpft, sollen natürlich in dem Fall abgeschottet sein…. ??? Geht´s noch!?! Für wie blöd hält man die Bevölkerung eigentlich? Geht´s noch dreister?

The Great Reset wirft seine Schatten voraus!

Gerade eben, 17 Uhr , fragt FACEBOOK dieses:::

Zitat :

“Eva, hilf Forschern dabei, COVID-19-Hotspots vorherzusagen

Nimm an einer kurzen Umfrage zu deinem aktuellen Befinden teil, auch wenn du dich gesund fühlst. Damit hilfst du Forschern aus dem Gesundheitswesen dabei, die Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) zu verfolgen.

Umfragedetails ansehen Jetzt nicht

Diese Umfrage erfolgt außerhalb von Facebook. Deine Antworten werden nicht mit Facebook geteilt.”

Diese “UMFRAGE” wird nichts dazu beitragen, außer einen Wust von persönlichen Daten liefern, die sonst dem Datenschutz unterliegen.

Daten-Gold brauchen auch die Typen aus Davos, wenn sie ihren Plan THE GREAT RESET durchsetzen wollen. …. SIEHE HIER…..

Es tauchen immer mehr Berichte von Konferenzen, von Planspielen, von Beratungen der führenden Banken, Konsortien, Konzerne, Multis, Foundations und natürlich der Thinktanks auf, die jeder und jede lesen kann. Sage niemand, man hätte es nicht wissen können.

Es gibt bei allen dramatischen Ereignissen die Geschundenen, die Leidtragenden, die, die die Nachteile ausbaden müssen…… und die Profiteure.

Besonders perfide wird es, wenn die Profiteure schon bevor die Leidtragenden überhaupt realisieren, wie ihnen geschieht, die Ziele formuliert und den Ablauf sehr genau geplant haben.

Genau das passiert im Windschatten der Pandemie durch Covid-19. Man rechnet mit der Pandemie ……

Und jeder Anstieg der Infektionen, jedes Beklagen der “Maske als Hauptfeind der Demokratie”, jede Verweigerung von einfacher Schutzmaßnahmen, ist Wasser auf die Mühlen derer, die das uns bisher bekannte öffentliche, private und berufliche Leben auf den Kopf stellen wollen….natürlich nach ihren Vorstellungen und zu ihren Gunsten.

Der Plan lautet : Januar 2021, Davos, World Economic Forum verabschiedet das Programm für >> The Great Reset. Hier zu finden.

Es geht hier nicht mehr um Vermutungen, sondern um Wissen. Wir können wissen, was die Mächtigen des “Werte-Westens” planen. NICHTS wird mehr sein, wie es war.

Machen Sie sich kundig. Sie tragen die Verantwortung für Ihr Leben, für Ihre Zukunft und die Ihrer Kinder.