Die digitale Gesundheitskarte nach dem Konzept von Bill Gates wird nun von der Indischen Regierung eingeführt

zerohedge.com

Bild:.indiatimes.com

Die indische Regierung plant die Einführung einer obligatorischen digitalen Gesundheitskarte nach dem Vorbild des von Bill Gates entwickelten Konzepts. Im Rahmen des “One Nation One Health Card“-Konzepts werden die Krankengeschichten einer Person, einschließlich aller Behandlungen und Tests, die die Person durchlaufen hat, digital auf dieser Karte gespeichert. Krankenhäuser, Kliniken und Ärzte werden alle mit einem zentralen Server verbunden sein. Ziel des Umzugs ist es, die Gesundheitsakten aller Bürger des Landes in einem digitalen Format abzubilden.

Eine Nation Eine Gesundheitskarte

Nach dem “One Nation One Ration Card”-System bereitet die Regierung nun die Einführung des “One Nation One Health Card”-Systems vor. Premierminister Narendra Modi wird die Ankündigung wahrscheinlich am 15. August während der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag machen, berichtete DNA.

Im Rahmen des “One Nation One Health Card”-Programms werden die Krankengeschichten einer Person, einschließlich aller Behandlungen und Tests, die die Person durchlaufen hat, digital auf dieser Karte gespeichert.

Krankenhäuser, Kliniken und Ärzte werden alle mit einem zentralen Server verbunden sein. Ziel des Umzugs ist es, die Gesundheitsakten aller Bürger des Landes in einem digitalen Format abzubilden. Obwohl behauptet wird, dass “es den Krankenhäusern und Bürgern völlig freisteht, ob sie sich für das System ‘Eine Nation – eine Gesundheitskarte’ entscheiden wollen oder nicht”.

Jedem Bürger, der sich für diese Karte entscheidet, wird eine eindeutige ID ausgestellt, über die er sich in das System einloggen kann. Das System wird phasenweise eingeführt. Für die erste Phase des Plans ist ein Budget von 500 Millionen Rupien vorgesehen. Laut DNA “wird der Geltungsbereich des ‘One Nation One Health Card’-Systems schrittweise erweitert, so dass nicht nur Kliniken und Krankenhäuser, sondern auch medizinische Geschäfte und Krankenversicherungen über dieses System auf dem Server verbunden bleiben können”.

Nationaler digitaler Gesundheits-Entwurf

Obwohl der DNA-Bericht keine weiteren Einzelheiten über das Projekt enthielt, wurde der “Bauplan” des Plans zur Errichtung eines Imperiums für Gesundheitsdaten in Indien letztes Jahr von der Zentralregierung veröffentlicht. Der Minister für Gesundheit und Familienwohlfahrt, Dr. Harsh Vardhan, enthüllte den “National Digital Health Blueprint” und sagte, dass er “einen Eid ablege, einen neuen Traum zu verwirklichen” – von einem digitalisierten Gesundheits-Ökosystem.

Es besteht ein enormer Druck auf souveräne Regierungen, eine solche von globalen Agenturen diktierte Politik umzusetzen. Kürzlich hat Belarus die Bedingungen dieser Agenturen für die Gewährung eines Kredits für COVID-19 offengelegt. Der Präsident von Belarus enthüllte, dass die Coronavirus-Hilfe der Weltbank mit Bedingungen für die Verhängung extremer Sperrmaßnahmen verbunden ist, um ihre Coronavirus-Reaktion nach dem Vorbild Italiens und sogar Änderungen in der Wirtschaftspolitik zu gestalten, die er als “inakzeptabel” ablehnte.

Mehr im Original: Indian Government To Launch Mandatory Digital Health Card On Bill Gates Concept