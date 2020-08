Trump Administrationstinten: $1,5 Milliarden Steuergelder für 100 Millionen Impfstoffdosen von Moderna

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat mit dem amerikanischen Biotech-Unternehmen Moderna eine Vereinbarung über 100 Millionen Dosen seines experimentellen Coronavirus-Impfstoffs getroffen, teilten das Weiße Haus und der Arzneimittelhersteller am Dienstag mit.

“Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass wir mit Moderna eine Vereinbarung über die Herstellung und Lieferung von 100 Millionen Dosen ihres Coronavirus-Impfstoffkandidaten getroffen haben”, sagte Trump gegenüber Reportern.

Moderna-Chef Stéphane Bancel begrüßte die Vereinbarung in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung.

“Wir schätzen das Vertrauen der US-Regierung in unsere mRNA-Impfstoff-Plattform und die anhaltende Unterstützung”, erklärte er.

Der Impfstoff von Moderna soll angeblich etwa 15 Dollar pro Dosis kosten.

Nach Angaben des Unternehmens wird die Regierung den Impfstoff der Öffentlichkeit in den USA kostenlos zur Verfügung stellen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die Regierung Berichten zufolge die Option haben, bis zu 400 Millionen zusätzliche Dosen zu kaufen.

“Mit der jüngsten Vereinbarung haben sich die USA bereit erklärt, mehr als 9 Milliarden Dollar für die Impfungen auszugeben”, bemerkte das Wall Street Journal am Dienstag. “Sie haben auch in die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen sowie in Lieferungen wie Fläschchen und Spritzen investiert.