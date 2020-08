In den US-Städten nehmen die Morde inmitten der Pandemie und Wirtschaftskrisen zu

Der genaue Grund für den Anstieg ist unbekannt, aber wirtschaftliche Schwierigkeiten könnten die Menschen dazu zwingen, sich der Kriminalität zuzuwenden, sagen Experten

Das Wachstum der Kriminalität in den Städten in den Vereinigten Staaten liegt im zweistelligen Prozentbereich. Morde sind in New York, Chicago und Philadelphia sowie in Jacksonville, Florida, Charlotte, North Carolina und vielen anderen zu einem Problem geworden.

Nach offiziellen Angaben begann die Zunahme der Morde und Angriffe mit Schusswaffen Ende Mai. Wie Sie wissen, wurde der schwarze Wiederholungstäter George Floyd damals von einem Polizisten getötet, was landesweit zu Unruhen führte.

«Die Leute benutzen Worte wie Chaos, die Situation ist außer Kontrolle. Die Leute benutzen diese Wörter. Die Dinge heizen sich wirklich auf und werden ein bisschen verrückt», sagte Charles Ransford, Senior Director für Wissenschaft und Politik bei Cure Violence Global, einer Organisation, die sich der Bekämpfung von Gewalt widmet.

Ende letzten Monats stellte Analyst Jeff Asher fest, dass die Mordraten in 23 der größten Städte der USA gegenüber 2019 um 23 Prozent gestiegen sind. Die Analyse von «Wall Street Journal» der 50 größten Städte des Landes ergab einen nahezu identischen Wachstumstrend von 24 Prozent.