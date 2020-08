Impfung für die Matrix

welche Pille.. …Impfung darfs den sein?

Mit diesem Bild wurde der erste registrierte Impfstoff gegen die Königsgrippe der Welt vorgestellt.

Russland hat seine erste Impfung gegen die Königsgrippe registriert. (Über zwanzig weitere Covid-Impfungen sind in Russland in Entwickung und mindestens eine ebenfalls kurz vor der Registrierung.)

Der Westen schäumt und baut argumentative Barrikaden auf, um den Einsatz der russischen Impfung bei sich auszuschließen. Das ist alles berechenbar bis in die Details. Von Bezrukow haben wir erfahren, dass die Welt sich in wirtschaftliche Blöcke aufteilen wird, die sich voneinander isolieren werden. Das betrifft natürlich auch pharmazeutisches High-Tech. Von Bezrukow haben wir auch erfahren, dass ein Drittel der Welt russisches High-Tech einkaufen will (das eine Drittel, das sich weder den USA, noch der EU, noch China anschließen will). Und aus diesem Drittel der Welt stehen die Kandidaten bereits Schlange und drängen sich um den ersten Platz. Die Präsidenten der Philippinen und Serbiens haben jeweils verkündet, persönlich die ersten Empfänger der russischen Impfung sein zu wollen.

Das Lustige an der Geschichte ist Russlands Trolling: