Geisterstadt und Polizeistaat: Briefe aus Melbourne unter einem brutalem Covid-Lockdown

[Der Premierminister von Viktoria] Andrews sagt, er möchte, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind geimpft wird. Es gibt keinen Impfstoff!! Also werden wir bis dann in Isolation gehalten?”

Bild: REUTERS/Sandra Sanders

Die Bürger der zweitgrößten bevölkerungsreichsten Stadt Australiens leiden unter den härtesten Abriegelungsbedingungen aller westlichen Demokratien. Ihre Stimmen müssen gehört werden.

In den letzten Wochen hat Melbourne schockierend drakonische anti-covidische Maßnahmen eingeführt, die der Metropole mit rund 5 Millionen Einwohnern auferlegt wurden. Welche Tragödie war dafür verantwortlich, dass sich die Beamten zu dieser Tat veranlasst sahen? Schuld daran war ein geringfügiger Anstieg der Zahl der Coronavirus-Todesfälle – sieben, um genau zu sein, und alle betrafen Bürger über 70 Jahre.

Die Medien stürzten sich auf den “neuen Ein-Tages-Rekord in Victoria”, der die Zahl der Todesfälle im Bundesstaat Victoria auf 56 erhöhte. Ich wiederhole, 56, und die überwältigende Mehrheit dieser Fälle betraf ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen, von denen einige wegen ihres Umgangs mit Patienten untersucht werden. Es versteht sich von selbst, dass das Leben älterer Menschen eine Rolle spielt, aber rechtfertigen sieben Todesfälle älterer Menschen wirklich die Schließung einer der belebtesten Städte Australiens?

Fascism is alive and well we see @VicGovAu.

Dystopian hell in Melbourne Australia pic.twitter.com/U3bKb1Pihh

— Minitrue (@BanTheBBC) August 7, 2020